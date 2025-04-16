Чандхок назвал преимущество, которое может утратить Ферстаппен, если перейдёт в «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок поделился мыслями о потенциальном переходе нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в немецкую команду «Мерседес». Слухи о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл» усилились после недавнего Гран-при Бахрейна, где гонщик показал шестой результат.

«Думаю, «Ред Булл», возможно, создал ситуацию, при которой Макс имеет право голоса в отношении того, кто находится за рулём другой машины. В то время как в «Мерседесе» у него, быть может, не будет права голоса», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

Ранее на вопрос о возможном переходе Макса в «Мерседес» ответил глава немецкой команды Тото Вольф.

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