Чандхок оценил потенциальный состав Расселл — Ферстаппен в «Мерседесе»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о возможном переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Если бы у Тото Вольфа в команде были Джордж и Макс, то это был бы невероятно сильный состав. Это два гонщика, которые стабильно выступают на высочайшем уровне в течение шести месяцев», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

В настоящий момент в активе Ферстаппена 69 очков. Нидерландец занимает третье место в общем зачёте пилотов. Лидером является британец Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен» (77 баллов).

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