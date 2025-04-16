Кравиц предположил, кого бы выбрал Вольф: Расселла или Ферстаппена

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц высказал мнение, что впечатляющие выступления пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла не помешают руководителю немецкой команды Тото Вольфу отказаться от британца в пользу нидерландского гонщика Макса Ферстаппена, если появится такая возможность.

«Не думаю, что это будет иметь значение. Джордж мог бы возглавлять чемпионат мира, но Тото, по всей вероятности, если ему представится такая возможность, подпишет контракт с Ферстаппеном на будущее. Такова безжалостная природа Формулы-1. Полагаю, он не стал бы дважды раздумывать о замене Джорджа Расселла», — приводит слова Кравица Sky Sports.

Ферстаппен пошутил про Джорджа Расселла и пейнтбол: