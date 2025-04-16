Деймон Хилл дал совет Льюису Хэмилтону относительно выступления за «Феррари»

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл высказал мнение, что гонщику «Феррари» Льюису Хэмилтону нужно смириться с тем, что обстановка в «Скудерии» будет сильно отличаться от той среды, которая была в «Мерседесе».

«Сложно освоиться в новой команде. Это дезориентирует, многое непривычно. Легко потерять ориентиры, требуется время. Но он всё ещё Льюис Хэмилтон. Ему нужна хорошая команда инженеров. Он должен смириться с тем, что обстановка будет отличаться от того, к чему он привык», — написал Деймон на своей странице в социальных сетях.

Ранее Хэмилтон высказался о своём подходе к стилю одежды.

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