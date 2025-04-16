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«Если слаб в этом, то слаб во всём». Ферстаппен высказался о проблеме «Ред Булл»

«Если слаб в этом, то слаб во всём». Ферстаппен высказался о проблеме «Ред Булл»
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение, что проблемы команды, преследующие её со старта сезона, сохранятся и на предстоящем Гран-при Саудовской Аравии.

«В целом износ шин будет немного ниже, но если вы плохо обращаетесь с шинами, то плохо справляетесь со всем. Вероятно, в Джидде проблема будет не такой острой, но всё же… Мы окажемся слабее наших конкурентов. Работа с шинами остаётся прежней. Если слаб в этом, то слаб во всём», — приводит слова Ферстаппена Daily Espress.

Напомним, Гран-при Саудовской Аравии состоится с 18 по 20 апреля. «Ред Булл» сейчас занимает третье место в Кубке конструкторов.

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