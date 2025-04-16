Феттель предположил, сумеет ли «Ред Булл» справиться с возникшими проблемами

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился мнением о проблемах, с которыми со старта нынешнего сезона столкнулась австрийская команда «Ред Булл».

«Очевидно, «Ред Булл» сейчас не очень силён, но если вернуться на год назад, можно увидеть, что тогда «Ред Булл» стартовал очень уверенно, в конце сезона был уже не так силён, но всё равно выиграл (Макс Ферстаппен стал чемпионом. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, всё может измениться. Конечно, это не так просто исправить, но в целом, как мне кажется, они знают, что делать. Весьма вероятно, что «Ред Булл» сможет всё изменить», — приводит слова Феттеля Reuters.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: