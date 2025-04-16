Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: Льюис Хэмилтон попал на обложку Vogue

Фото: Льюис Хэмилтон попал на обложку Vogue
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон попал на обложку популярного журнала о моде Vogue.

«Увидимся на Met Gala», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению фото обложки Vogue.

Фото: Vogue Magazine

В этом году Хэмилтон будет одним из сопредседателей ежегодного благотворительного бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке.

В настоящий момент Хэмилтон занимает седьмое место в общем зачёте пилотов. В активе британца 25 очков. Его товарищ по команде Шарль Леклер занимает пятую позицию, имея на счету 32 балла. Лидером является Ландо Норрис из «Макларена» (77).

Материалы по теме
Деймон Хилл дал совет Льюису Хэмилтону относительно выступления за «Феррари»

Хэмилтон подарил 3000 копий картины сотрудникам «Мерседеса»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android