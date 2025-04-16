Фото: Льюис Хэмилтон попал на обложку Vogue

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон попал на обложку популярного журнала о моде Vogue.

«Увидимся на Met Gala», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению фото обложки Vogue.

Фото: Vogue Magazine

В этом году Хэмилтон будет одним из сопредседателей ежегодного благотворительного бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке.

В настоящий момент Хэмилтон занимает седьмое место в общем зачёте пилотов. В активе британца 25 очков. Его товарищ по команде Шарль Леклер занимает пятую позицию, имея на счету 32 балла. Лидером является Ландо Норрис из «Макларена» (77).

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