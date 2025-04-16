Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: чернокожим мужчинам всегда нужно было быть более выдающимися, чем белым коллегам

Хэмилтон: чернокожим мужчинам всегда нужно было быть более выдающимися, чем белым коллегам
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своей любви к моде.

«Чернокожим мужчинам всегда приходилось быть более выдающимися, чем нашим белым коллегам. Я видел это на примере своего отца и себя — нам нужно было добиваться больших успехов. Вот почему эта тема так важна для меня. Когда я рос за пределами Лондона, рядом со мной не было музеев, не было большого разнообразия и уж точно не было никакого интереса к моде. Так что я жил опосредованно, а информацию получал благодаря журналам, музыкальным клипам и фильмам», — приводит слова Хэмилтона Vogue.

Ранее совет Хэмилтону относительно выступления за «Феррари» дал чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл.

Материалы по теме
Деймон Хилл дал совет Льюису Хэмилтону относительно выступления за «Феррари»

Хэмилтон покрутил «пончики» на «Феррари» в Милане:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android