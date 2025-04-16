Хэмилтон: чернокожим мужчинам всегда нужно было быть более выдающимися, чем белым коллегам

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своей любви к моде.

«Чернокожим мужчинам всегда приходилось быть более выдающимися, чем нашим белым коллегам. Я видел это на примере своего отца и себя — нам нужно было добиваться больших успехов. Вот почему эта тема так важна для меня. Когда я рос за пределами Лондона, рядом со мной не было музеев, не было большого разнообразия и уж точно не было никакого интереса к моде. Так что я жил опосредованно, а информацию получал благодаря журналам, музыкальным клипам и фильмам», — приводит слова Хэмилтона Vogue.

Ранее совет Хэмилтону относительно выступления за «Феррари» дал чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл.

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