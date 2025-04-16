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Гонщик «Феррари» Хэмилтон назвал боксёра и игрока НБА, на которых равнялся в детстве

Гонщик «Феррари» Хэмилтон назвал боксёра и игрока НБА, на которых равнялся в детстве
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, как у него зарождался интерес к моде. Также Льюис сообщил, на каких спортсменов и деятелей искусства равнялся в детстве.

«Я равнялся на Мохаммеда Али, Майкла Джордана и Эдди Мёрфи, который снимался в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз». На нём была крутая кожаная куртка. А потом, немного позже, я начал узнавать о Кэбе Кэллоуэе [певце], Джеймсе Болдуине [публицисте], Нельсоне Манделе [политике] и Андре Леоне Тэлли [журналисте в области моды]. Я увидел, насколько важен для них их имидж и как они представляют себя с помощью моды», — приводит слова Хэмилтона Vogue.

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