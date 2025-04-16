Масса: будь Ферстаппен в «Макларене», команда могла бы выиграть все гонки сезона

Бывший гонщик Формулы-1, вице-чемпион 2008 года Фелипе Масса высказался о ситуации вокруг четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена и его возможного ухода из «Ред Булл».

«Думаю, у «Ред Булл» возникнут огромные проблемы, если Макс Ферстаппен покинет команду. Если бы он выступал за «Макларен», команда могла бы выиграть все гонки сезона», — сказал Фелипе Масса в эфире телеканала Viaplay.

В настоящий момент лидером чемпионата является пилот «Макларена» Ландо Норрис, на три очка опережающий своего напарника Оскара Пиастри. Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен на «Ред Булл» располагается на третьей строчке в турнирной таблице.