Моторы 2026 года в Формуле-1 на длинных прямых оказались слабее моторов Формулы-2

Новый моторный регламент может привести к проблемам у команд на трассах с длинными прямыми. Об этом сообщает Motor.es.

Как информирует источник, основная проблема связана с увеличением электрической составляющей двигателя, которая, по различным данным, может достигать даже 50% от мощности. Как показали симуляции, на длинной прямой трассы в Монце электрическая энергия в двигателе заканчивается в середине длинного разгона, после чего мощность мотора резко начинает падать.

Как сообщает источник, потеря мощности может привести к тому, что к концу прямой машины Формулы-1 могут оказаться медленнее Формулы-2 — 540 лошадиных сил у новых гибридных двигателей против 620 у «Мекахрома» на болиде Ф-2.

Ожидается, что, помимо Монцы, такие же проблемы могут поджидать моторы Формулы-1 на трассах в Баку и Джидде, где также есть длинные прямые. И этот список может не ограничиваться этими тремя трассами.

Пока неизвестно, каким образом Формула-1 намеревается решать столь неожиданную проблему.