Сейвуд подтверждает, что Имолы не будет в календаре Формулы-1 2026 года

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд подтвердил, что в 2026 году Гран-при Эмилии-Романьи на трассе в Имоле не планируется.

Как информирует инсайдер, старт следующего сезона Формулы-1 состоится на неделю раньше, чем в нынешнем сезоне — 8 марта. При этом этапы в Майами и Канаде состоятся уже в мае, а Гран-при Монако откроет европейскую часть сезона.

Что касается гонки в Мадриде, то в предварительном календаре она планируется на сентябрь 2026 года перед проведением этапа на трассе в Монце, однако появление Мадрида в окончательной версии календаря будет зависеть от расторопности организаторов Гран-при.

Ранее о том, что чемпионат мира в 2026 году может не приехать в Имолу, сообщал генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.