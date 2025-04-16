Монтойя: Ферстаппену придётся решить, хочет он заработать или быть за рулём лучшей машины

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о ситуации вокруг возможного ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Будь я на месте Макса Ферстаппена, я был бы обеспокоен. Полгода назад он мог попросить любую сумму денег, чтобы ехать за любую команду, и ему бы её заплатили. Сейчас же, судя по тому, как выступает «Ред Булл», он в ситуации, при которой он может пойти к Тото и сказать: «Заплати мне меньше, чем ты должен был, но позволь сесть за руль твоей машины». Готов ли он пойти на такое?

Всё, что происходит — начало конца Ферстаппена в «Ред Булл». Этот год становится проверкой реальности. Макс хочет победить, но если «Ред Булл» неконкурентоспособен, то переговоры будут другими. Думаю, переговоры год назад и переговоры сейчас будут сильно отличаться. Раньше цифра была безумной. Но в какой-то момент Максу придётся принять решение, хочет он заработать или быть за рулём лучшей машины», — приводит слова Монтойи RacingNews365.