Семья Джеки Стюарта сомневалась, что Михаэль Шумахер подпишет шлем для аукциона

Семья Джеки Стюарта не была уверена, что получит автограф от семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера в рамках благотворительной кампании Race against Dementia.

Как сообщает Bild, шлем, который в дальнейшем был продан на благотворительном аукционе, был отправлен семье Шумахеров посредством службы DHL, а организаторы не были уверены, что семья Шумахеров согласится на то, чтобы подписать его.

Напомним, Шумахер на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах в 2013 году стал жертвой трагического стечения обстоятельств и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, из-за которой долгие годы не может восстановиться.

Подпись на шлеме Михаэль оставил при помощи жены Коринны.

«Наша семья давно знакома с семьёй Шумахеров. Мы не были уверены, что получим автограф, пока не увидели его на шлеме. Это было чудесно — уникальный опыт», — приводит слова Пола Стюарта Bild.