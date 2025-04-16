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Ральф Шумахер назвал неожиданную команду, в которую может перейти в 2026 году Ферстаппен

Ральф Шумахер назвал неожиданную команду, в которую может перейти в 2026 году Ферстаппен
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер считает, что ещё одним вариантом продолжения карьеры для четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена является «Альпин».

«Есть команда, о которой многие забывают, но которая может сыграть важную роль. Речь об «Альпин». Флавио Бриаторе заполучил двигатели «Мерседеса» для своей команды на следующий сезон. И при этом посмотрите, как на этапе в Бахрейне выступил Пьер Гасли.

Если посмотреть на такое выступление, то понимаешь, что машина «Альпин» не может быть плохой. А теперь добавьте этой машине ещё 30 лошадиных сил за счёт двигателя «Мерседеса». Я бы не стал сбрасывать со счетов этот коллектив», — приводит слова Ральфа Шумахера RacingNews365.

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