Стало известно, на какой срок выбыл действующий чемпион MotoGP после 11 сломанных рёбер

Действующий чемпион мира MotoGP Хорхе Мартин пропустит не менее трёх месяцев после своей аварии на Гран-при Катара. Об этом сообщает Motorsport.

Как информирует источник, Хорхе ближайшие две-три недели проведёт в больнице в Катаре, после чего вернётся домой в Испанию, где продолжит восстановление от травм.

Напомним, Мартин упал на 14-м круге гонки в Катаре, после чего ему была оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу. Согласно заключению врачей, у испанца обнаружено в общей сложности 11 переломов рёбер, а также травматический пневмоторакс — скопление газов в плевральной полости. Ожидается, что гонщик проведёт в больнице ещё несколько дней.

Отметим, что Мартин пропустил первые три этапа сезона из-за перелома руки, полученного во время предсезонной подготовки. Инцидент произошёл в период восстановления испанца от предыдущей травмы, полученной на предсезонных тестах в Малайзии.