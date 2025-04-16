Обладателям моторов «Мерседес» угрожает серьёзная проблема в сезоне-2026 Формулы-1

Компания «Петронас», поставляющая топливо для команды и клиентов «Мерседеса», могла допустить ошибку при выборе составляющей горючего на 2026 год. Об этом сообщает Motor.es.

Как информирует источник, в «Петронас» выбрали биотопливо, в то время как другие поставщики сделали ставку на синтетическое топливо. Оба отвечают необходимым экологическим требованиям, однако биотопливо показывает худшую эффективность, чем у конкурентов.

Как показывают лабораторные исследования, синтетическое топливо более эффективно, что может повлиять на производительность. При таких вводных у биотоплива будет меньшая скорость, меньшая отдача энергии электрической составляющей мотора и, как следствие, более высокий расход.