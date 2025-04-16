Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Обладателям моторов «Мерседес» угрожает серьёзная проблема в сезоне-2026 Формулы-1

Обладателям моторов «Мерседес» угрожает серьёзная проблема в сезоне-2026 Формулы-1
Комментарии

Компания «Петронас», поставляющая топливо для команды и клиентов «Мерседеса», могла допустить ошибку при выборе составляющей горючего на 2026 год. Об этом сообщает Motor.es.

Как информирует источник, в «Петронас» выбрали биотопливо, в то время как другие поставщики сделали ставку на синтетическое топливо. Оба отвечают необходимым экологическим требованиям, однако биотопливо показывает худшую эффективность, чем у конкурентов.

Как показывают лабораторные исследования, синтетическое топливо более эффективно, что может повлиять на производительность. При таких вводных у биотоплива будет меньшая скорость, меньшая отдача энергии электрической составляющей мотора и, как следствие, более высокий расход.

Материалы по теме
Моторы 2026 года в Формуле-1 на длинных прямых оказались слабее моторов Формулы-2
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android