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Култхард рассказал об «очевидной» проблеме Хэмилтона в «Феррари»

Култхард рассказал об «очевидной» проблеме Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард высказался о проблемах семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«В «Феррари» интересная ситуация. Шарль очень сильно сомневается в стратегии во время гонки. Как мне кажется, он хотел использовать стратегию одной остановки или противоположный комплект шин. Они не дадут нам точной информации. Думаю, Льюис был очень бодрым, потому что он прорывался в гонке. Он хорошо провёл гонку.

В чём сейчас проблема Льюиса, и он может это объяснить тем, что он ещё не до конца разобрался с машиной, так это квалификации. Ему нужно квалифицироваться лучше, это очевидно. И это удивительно, потому что квалификации были одной из суперспособностей семикратного чемпиона мира», — сказал Култхард в эфире Channel 4.

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