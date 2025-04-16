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Феттель не верит в возможный разлад между Пиастри и Норрисом

Феттель не верит в возможный разлад между Пиастри и Норрисом
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель высказался о потенциальном соперничестве между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Я бы всё равно назвал именно Ландо Норриса фаворитом в борьбе за титул чемпиона мира. Но время всё расставит на места. Конечно, фанаты хотят зрелища, и их можно понять, это часть спорта. Но я не вижу, как во взаимоотношениях Норриса и Пиастри может возникнуть серьёзная напряжённость и соперничество.

Думаю, они хорошо ладят, а Андреа Стелла держит ситуацию под своим полным контролем», — цитирует Феттеля Crash.

После четырёх этапов чемпионата Норриса и Пиастри в чемпионате разделяет всего три очка.

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