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Ральф Шумахер не исключил, что бен Сулайем пытался избавиться от конкурента на выборах

Ральф Шумахер не исключил, что бен Сулайем пытался избавиться от конкурента на выборах
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о ситуации вокруг отстранения руководителя британской федерации автоспорта, бывшего босса команды «БАР» Дэвида Ричардса.

«В принципе, подобные встречи всегда конфиденциальны. Так что я не думаю, что причина только в критике. В ФИА произошло много изменений. Я не знаю, является ли это культурной битвой. Они действительно пытаются прорваться через устаревшие структуры, или Ричардс преувеличивает?

Надеюсь, скоро всё прояснится. Приближаются перевыборы, и я знаю, что Дэвид Ричардс — популярный кандидат. Бен Сулайем, вероятно, хотел избавиться от него, чтобы ему не пришлось бороться с ним за место», — приводит слова Ральфа Шумахера RacingNews365.

Напомним, Ричардс подверг критике некоторые решения бен Сулайема на своём посту, а также жёстко высказался о недавнем решении ФИА не допустить его до заседания Всемирного совета по автоспорту. Решение о недопуске было мотивировано отказом Ричардса подписывать новое соглашение о неразглашении (NDA).

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