Монтойя: в «Ред Булл» давали второму пилоту настройки Ферстаппена и говорили: «Ты идиот!»

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о подходе команды «Ред Булл» к работе со вторым пилотом, также оценив работу Юки Цуноды.

«Юки Цунода отлично справляется. Я думаю, в «Ред Булл» наконец поняли, что они сильно облажались со второй стороной гаража. Они ставили на обе машины одни и те же настройки для Макса и просто говорили второму пилоту: «Ты идиот, ты не умеешь пилотировать!»

Цунода изначально был лучшим выбором, чем Лиам Лоусон, потому что он уже достаточно долго работает в Формуле-1 и у него есть запас знаний, чтобы управлять машиной», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.