Джордж Расселл ответил, считает ли себя претендентом на титул после трёх подиумов в 2025-м

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» ответил, считает ли себя претендентом на титул Формулы-1 после трёх подиумов в сезоне-2025. Джордж за четыре этапа приехал в топ-3 на Гран-при Австралии, Китая и Бахрейна.

«Претендую ли на титул? Я бы с удовольствием это сказал, но, честно говоря, не думаю, что это так. «Макларен» сейчас слишком доминирует. То, что они показали в Бахрейне, — начало их пиковой формы. И то, что мы увидели в Китае и Сузуке, вероятно, является наихудшим сценарием для них, и они, очевидно, при всём этом одержали одну победу в этих двух гонках.

Нам следует продолжать набирать очки, собирать всё по кусочкам. И у нас это получилось сделать как в Бахрейне, так и в Мельбурне. Не ожидаю, что наши подиумы продлятся много гонок, но кто знает», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.