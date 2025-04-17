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Тото Вольф объяснил, почему нельзя считать ГП Бахрейна провальным для Андреа Антонелли

Тото Вольф объяснил, почему нельзя считать ГП Бахрейна провальным для Андреа Антонелли
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф объяснил, почему 11-е место Андреа Кими Антонелли на Гран-при Бахрейна нельзя считать провальным.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:35:39.435
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+15.499
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.273

«Для Кими Бахрейн стал важным этапом обучения. По ходу уикенда он продемонстрировал, что у него достаточно скорости, чтобы побороться за попадание в пятёрку лучших. Однако на первом круге он потерял позицию, и, когда он отыгрывался на первых двух отрезках, у него пострадали шины.

Перейдя на другую стратегию, ему не повезло с моментом выезда машины безопасности, и наше решение не дало ему шанса отыграться за очки. Легко забыть, что Кими находится на самом раннем этапе своей карьеры в Формуле-1, учитывая его результаты к этому моменту. Бахрейн — важная веха в его развитии», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

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