Тото Вольф объяснил, почему нельзя считать ГП Бахрейна провальным для Андреа Антонелли

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф объяснил, почему 11-е место Андреа Кими Антонелли на Гран-при Бахрейна нельзя считать провальным.

«Для Кими Бахрейн стал важным этапом обучения. По ходу уикенда он продемонстрировал, что у него достаточно скорости, чтобы побороться за попадание в пятёрку лучших. Однако на первом круге он потерял позицию, и, когда он отыгрывался на первых двух отрезках, у него пострадали шины.

Перейдя на другую стратегию, ему не повезло с моментом выезда машины безопасности, и наше решение не дало ему шанса отыграться за очки. Легко забыть, что Кими находится на самом раннем этапе своей карьеры в Формуле-1, учитывая его результаты к этому моменту. Бахрейн — важная веха в его развитии», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.