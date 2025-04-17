Руководитель «Альпин» — о двигателях Формулы-1: этого хотят болельщики?

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Оливер Оукс высказался о силовых установках и дискуссии вокруг двигателей V10.

«Двигатели V10 — это тема, которую стоит обсуждать. Когда вы смотрите на болид Формулы-1 сегодня, насколько он большой, тяжёлый, насколько сложны электрические системы — действительно ли это необходимо? Этого хотят болельщики? Это то, что делает гонки хорошими? Насколько это действительно захватывающая технология, которая переносится на дорожные автомобили?

На мой взгляд, это действительно хорошая дискуссия по поводу следующего свода правил. В некотором смысле довольно забавно вести эту дискуссию, когда нам всё ещё нужно доработать некоторые моменты», — приводит слова Оукса издание Racingnews365.