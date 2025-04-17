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Оукс — о политике в Ф-1: персонажи, борющиеся за свои интересы, а не за пользу для спорта

Оукс — о политике в Ф-1: персонажи, борющиеся за свои интересы, а не за пользу для спорта
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Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Оливер Оукс высказался о политической борьбе в «Королевских гонках».

«Интересно наблюдать за разными персонажами, которые способны вести такие дискуссии, руководствуясь собственными интересами своей команды, а не тем, что на самом деле является правильным для спорта.

Но в этом и заключается прелесть Формулы-1. Это не просто гонки, это ещё и политика, а также стратегический выбор, который состоит в том, чтобы быть уверенным, что ты борешься за интересы своей команды», — приводит слов Оукса издание Racingnews365.

Ранее Оукс порассуждал по поводу внедрения двигателей V10.

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