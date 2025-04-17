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В «Мерседесе» нашли деталь, из-за которой у Расселла были проблемы на Гран-при Бахрейна

В «Мерседесе» нашли деталь, из-за которой у Расселла были проблемы на Гран-при Бахрейна
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Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд заявил, что технические проблемы Джорджа Расселла на Гран-при Бахрейна связаны с изношенным и обугленным транспондером FOM.

«Первое, что я хочу сказать, — это то, что, судя по телевизионной трансляции, проблема обострилась в последние 10 кругов. На самом деле примерно уже на середине дистанции у нас появились первые признаки. Мы пока не выяснили первопричин, потому что буквально только что вернулись на базу с примерно 10 различными ящиками запчастей и предметов, которые привезли с собой, включая довольно потрёпанный и немного обугленный на вид транспондер FOM, и также некоторые части комплекта, связанные с системой brake-by-wire, так что до истоков проблемы мы пока не добрались.

Но что мы точно знаем — потеряли датчик хронометража незадолго до преодоления середины дистанции, и внезапно на одном круге нам стало интересно, что происходит, потому что имя Джорджа просто выпало из электронной таблицы, и мы подумали: «Ладно, нет, он всё ещё на трассе». Но при этом сам он продолжал говорить о проблемах с дисплеем на руле.

Но эффект предсказуемый — если ломается датчик времени, то вы теряете ту часть автомобиля, которая взаимодействует с механизмом DRS. Ведь, чтобы активировать её, вы должны знать, находитесь ли вы в пределах секунды от впереди идущего болида. Или понимать, стоит ли вам защищаться, если преследующий автомобиль находится в секунде от вас», — приводит слова Лорда издание PlanetF1.

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