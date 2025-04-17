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Кравиц: менеджер Ферстаппена был раздражён пит-стопами «Ред Булл» в Бахрейне

Кравиц: менеджер Ферстаппена был раздражён пит-стопами «Ред Булл» в Бахрейне
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Обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц считает, что окружение четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена осталось недовольно работой «Ред Булл» на минувшем Гран-при Бахрейна.

«Я не раз видел, как Раймонд Вермюлен (менеджер Ферстаппена. – Прим. «Чемпионата»), Йос Ферстаппен, Кристиан Хорнер и Хельмут Марко что-то обсуждали, но Вермюлен казался необычайно раздражённым из-за чего-то, и я думаю, что это была проблема с пит-стопами.

Думаю, Ферстаппены были раздражены. Когда не всё хорошо с машиной, хочется по крайней мере иметь хорошие пит-стопы и налаженную работу», — приводит слова Кравица Sky Sports.

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