Стелла — о гибких элементах «Макларена»: в «Ред Булл» умышленно делают крылья жёстче

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался по поводу гибких крыльев. Конкуренты «Макларена» из «Ред Булл» не раз обращали внимание на то, что антикрылья на машинах из команды Уокинга гнутся сильнее, что теоретически может намекать на нарушение технического регламента.

«О чём эта дискуссия? Мы говорим о том, что есть машины, конструкторы которых отказались от гибкости, и есть болиды, инженеры которых решили, что раз это разрешено регламентом, то они могут позволить некоторую деформацию? Любая деталь при нагрузке в 100 или 200 кг на самом деле деформируется.

В случае, если вы решаете поступить так в рамках регламента, ваша производительность на самом деле становится неким компромиссом, потому что в том, что делают в «Ред Булл», есть преимущества, и они очень усердно работают над этим. Они хотят сохранять аэродинамическую нагрузку на высоких скоростях, даже если это приводит к замедлению из-за увеличенного лобового сопротивления, что влияет на время круга.

В нашей ситуации — мы хотим немного уменьшить это сопротивление и немного снизить нагрузку, но пока делаем это в рамках регламента, а это так и есть, то это больше технический вопрос, чем вопрос легальности. Поэтому мне действительно интересно, какой вопрос мы здесь обсуждаем?» — приводит слова Стеллы издание The Race.