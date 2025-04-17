Чемпион СМП РСКГ: не могу и не хочу выступать за границей без российского флага

Чемпион Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) в классе «Туринг» Михаил Симонов высказался о выступлениях за границей.

«Вообще, моя мечта в классе GT3 выступить в «24 часах Ле-Мана», если смотреть на кузовные гонки. И, конечно же, хотелось бы попробовать себя в LMP3, LMP2, а потом — в гиперкарах, которые фактически как Формула-1. У нас для этого есть все возможности. Поэтому мы будем постепенно двигаться туда, но без результата туда не занырнёшь. Я не хочу идти, просто имея большое финансирование: хочу двигаться, показывая результаты. Выступить в GT3, показать и проявить себя, проехать сезон, два сезона, поработать с автомобилем и с пилотами.

Потом следующий шаг — попробовать проехать тесты в прототипах, развиваться там, искать команды и работать с иностранными пилотами. Однако сейчас, в связи со всеми событиями и санкциями, я просто не могу и не хочу выступать за границей без российского флага. Мне очень хочется, чтобы русский пилот, побеждая, поднимался на верхнюю ступеньку и все слышали гимн Российской Федерации. Передо мной такая цель: как только границы раскрываются, я сразу буду пробовать в разных дисциплинах, только уже под русским флагом», — сказал Симонов в интервью «Чемпионату».