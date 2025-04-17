Чемпион СМП РСКГ рассказал об угрозе подложных тестов на COVID-19 в ралли-кроссе

Чемпион Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) в классе «Туринг» Михаил Симонов об угрозе подложных тестов на COVID-19 в ралли-кроссе во время пандемии.

«Когда COVID-19 только начинался, мы должны были поехать в чемпионате Европы по ралли-кроссу в классе S1600. Я уже сделал анонс, мы заплатили за участие. И стукнула пандемия. Мы отказались от участия, хотя я был в предвкушении: меня уже настроили, уже комбинезоны сделали, шлем покрасили, недели две оставалось до поездки на тесты. Была команда, с которой бы поехал, машина Renault Twingo.

И потом мы просто вместе с отцом приняли решение не ехать. Потому что я знаю, как работает система: ты можешь сдавать каждый день отрицательные тесты на COVID-19, но если тебя невзлюбили, то просто подсунут какую-то палочку или ещё что-то. Сдаёшь тест, допустим, в субботу, когда начинаются все официальные заезды, и тебе ставят положительный результат. Ты лидер чемпионата, и всё — проиграл. Понятно, с этим ничего не сделаешь», — рассказал Симонов в интервью «Чемпионату».