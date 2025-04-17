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Чемпион России по автогонкам рассказал, как в детстве разбил Audi TT

Чемпион России по автогонкам рассказал, как в детстве разбил Audi TT
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Чемпион Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) в классе «Туринг» Михаил Симонов рассказал о курьёзном случае в детстве.

«Мама долго принимала меня в автоспорте. Переживала, не приезжала на гонки. Говорила отцу — зачем ты сына туда суёшь, там же погибнуть можно. Сейчас мама приезжает на гонки, болеет, нервничает, но уже принимает меня как профессионального автоспортсмена, а не картингиста-любителя, которому лишь бы дали порулить.

Помню, я в детстве разбил Audi TT. Наверное, мне было два года: я перелез на переднее сиденье, машина была на передаче, в замке был ключик, который я как-то повернул, — на стартере автомобиль врезался в стенку, а я улетел в педали. Мама перепугалась, но это, наверное, и стало началом моей спортивной карьеры! Мне мама всегда напоминает об этом», — сказал Симонов в интервью «Чемпионату».

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