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Руководитель «Альпин» объяснил преимущества от работы с Флавио Бриаторе

Руководитель «Альпин» объяснил преимущества от работы с Флавио Бриаторе
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Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Оливер Оукс объяснил преимущества от работы с исполнительным советником французского коллектива Флавио Бриаторе.

«С моей точки зрения, у меня в «Альпин» есть Флавио. Он здесь для того, чтобы помочь мне. Я смотрю на него как на своего отца в коллективе, на трассе, или просто как на друга. Мы проводим много времени вместе. Я благодарен, что он есть в команде. Во-первых, это весело, ведь с ним определённо есть о чём поговорить. С другой стороны, он также очень хорош в том, чтобы отделять зёрна от плевел.

Флавио делает всё очень просто. Мы оба согласны с тем, что, во-первых, мы здесь, чтобы соревноваться за победы. Он уже делал это [выигрывал чемпионаты] в Формуле-1, причём дважды. Это придаёт команде определённую уверенность, когда присутствует понимание, что у нас есть кто-то, кто заботится о нас как о своём собственном коллективе, и это всегда было моим идеалом», — приводит слова Оукса издание Racingnews365.

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