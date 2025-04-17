В «Рейсинг Буллз» похвалили Лоусона после ГП Бахрейна, несмотря на 16-е место

Глава команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис оценил выступление новозеландца Лиама Лоусона на Гран-при Бахрейна.

Напомним, Лоусон стал 16-м, получив 15 штрафных секунд. Его напарник француз Исак Хаджар занял 13-е место.

«Это, возможно, не было видно по результатам, но он сделал значительный шаг вперёд после Японии. Темп присутствует, всё идёт своим чередом», — приводит слова Мекиса RaceFans.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:35:39.435 (57 кругов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +15.499

3. Ландо Норрис («Макларен») +16.273

4. Шарль Леклер («Феррари») +19.679

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +27.993

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +34.395

7. Пьер Гасли («Альпин») +36.002

8. Эстебан Окон («Хаас») +44.244

9. Юки Цунода («Ред Булл») +45.061

10. Оливер Берман («Хаас») +47.594