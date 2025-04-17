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Лиам Лоусон высказался о перспективах «Ред Булл» на Гран-при Саудовской Аравии

Лиам Лоусон высказался о перспективах «Ред Булл» на Гран-при Саудовской Аравии
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился мнением о перспективах своей бывшей команды «Ред Булл» на Гран-при Саудовской Аравии.

«Не знаю, что они делали с тех пор, как я уехал. Но в целом трасса в Бахрейне определённо была непростой. Здесь же, как мне кажется, в силу того что это скоростная трасса, они, вероятно, могут рассчитывать выступить увереннее. Машина довольно хороша для пилотирования на высокой скорости», — приводит слова Лоусона GPblog.

Гран-при Саудовской Аравии состоится с 18 по 20 апреля. В «Ред Булл» Лоусона заменил японский гонщик Юки Цунода.

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