Лиам Лоусон: в плане уверенности во мне ничего не изменилось

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал, что его уверенность после понижения из состава «Ред Булл» совсем не изменилась.

«Честно говоря, в плане уверенности во мне ничего не изменилось с самого начала года. Я провёл в «Ред Булл» не так много времени, чтобы думать: «О боже, как же мне было сложно в этой машине, я растерял свои способности».

Нет, нет, всё было совсем не так. Это были два одинаковых этапа моей карьеры, в которых меня настигла неудача по ряду причин, но на уверенности это никак не сказалось», — приводит слова Лоусона Autosport.

Напомним, что Лоусон первые два Гран-при сезона 2025 года провёл в составе основной команды «Ред Булл», но не набрал ни одного очка.