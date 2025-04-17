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В «Астон Мартин» прояснили нынешнюю роль Эдриана Ньюи в команде

В «Астон Мартин» прояснили нынешнюю роль Эдриана Ньюи в команде
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Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл прояснил вовлечённость конструктора Эдриана Ньюи в рабочие процессы в команде. По его словам, авторитетный специалист приступил к работе, однако остаётся сосредоточенным на машине 2026 года, когда в силу вступит новый технический регламент.

«Что касается разработки машины, то 100% времени Эдриан тратит на болид 2026 года. Он присоединился к нам в марте, так что ему понадобилось время на адаптацию, на понимание концепции нашего болида, чем мы занимались в предыдущие пару месяцев», — приводит слова Кауэлла Autosport.

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