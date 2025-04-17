Даниил Квят выступит в чемпионате исторических автомобилей

30-летний российский автогонщик Даниил Квят, известный по своим выступлениям в Формуле-1 за команды «Ред Булл» и «Торо Россо», примет участие в первом этапе во время KENNOL Grand Prix de France Historique, который пройдёт с 25 по 27 апреля на автодроме «Поль Рикар» в Марселе (Франция). Об этом сообщает Sports Event на своей странице в социальных сетях.

Даниил будет управлять автомобилем Spice SE89C#009 в категории Masters group C, которая объединяет автомобили, выступавшие в гонках на выносливость в 1980-х и в начале 1990-х годов.

Напомним, заключительный сезон в «Королевских гонках» в качестве боевого пилота Даниил Квят провёл в составе «Альфа Таури» в 2020 году.