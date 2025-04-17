Алонсо прояснил отношение к тому, что Ньюи работает исключительно над машиной 2026 года

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прояснил отношение к тому факту, что конструктор Эдриан Ньюи сосредоточен исключительно на работе 2026 года.

«Эдриан работает только над машиной 2026 года, и я полностью это поддерживаю», — сказал Фернандо на пресс-конференции.

«Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Ньюи 10 сентября 2024 года. К выполнению рабочих обязанностей он приступил с марта 2025-го.

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 10 очков. Лидером является «Макларен», на счету которого 151 очко.

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