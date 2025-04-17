Эксперт — о странной атмосфере в «Ред Булл»: входят Марко или Хорнер — другие напрягаются

Внутри австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» в настоящий момент господствует «странная» атмосфера. Об этом рассказал известный журналист Нейт Сандерс.

«Я бывал в моторхоуме «Ред Булл» и могу сказать, что у меня осталось странное впечатление. Странная атмосфера. Особенно когда появляется Йос Ферстаппен. Все эти крупные фигуры внутри «Ред Булл» словно присматриваются друг к другу. А когда входят Марко или Хорнер, в глаза бросается, как другие сотрудники немного напрягаются. Там царит странная атмосфера», — приводит слова Сандерса Daily Mail со ссылкой на его выступление в ESPN's Unlapped podcast.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: