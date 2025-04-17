Genesis показала гиперкар для гонок на выносливость и впервые завела его двигатель

Заводская команда Genesis Magma Racing представила гиперкар GMR-001, с которым южно-корейская компания в 2026 году дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и выйдет на старт марафона «24 часа Ле-Мана», а также выступит в американской серии IMSA SportsCar Championship в 2027-м.

Гиперкар Genesis GMR-001 Фото: Genesis

Отмечается, что Genesis GMR-001 вдохновлён линейкой экстремальных автомобилей Magma. Дизайн гиперкара разработан под руководством креативного директора Genesis Люка Донкервольке, а шасси будет дорабатываться совместно с Oreca Motorsport.

Гиперкар Genesis GMR-001 Фото: Genesis

Кроме того, в штаб-квартире Hyundai Motorsport во Франкфурте состоялся первый запуск твин-турбо двигателя V8, которым будет оснащаться GMR-001. Работа над ним ведётся под началом главы моторостроительного подразделения Hyundai Motorsport Жюльена Монсе. Сообщается, что двигатель разработан на базе рядной 4-цилиндровой силовой установки, которой оснащаются машины Hyundai в чемпионате мира по ралли (WRC).

Двигатель гиперкара Genesis GMR-001 Фото: Genesis

«Hyundai Motorsport — хребет Genesis Magma Racing, и разработка двигателя для GMR-001 — наглядное тому подтверждение. У Hyundai Motorsport огромный опыт, поэтому было вполне естественно обратиться к этим специалистам для создания силовой установки», — сказал руководитель команды GMR Сириль Абитебуль.

Гиперкары Genesis GMR-001 Фото: Genesis

Напомним, пилотами Genesis Magma Racing в чемпионате мира WEC станут Андре Лоттерер и Пипо Дерани. Кроме того, в программу входят Джейми Чедвик, Даниэль Хункаделла и Матис Жобер.

Официальный дебют автомобиля состоится в рамках Нью-Йоркского международного автосалона, который пройдёт с 18 по 27 апреля.