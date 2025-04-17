Макс Ферстаппен сделал заявление по поводу слухов об уходе из «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на недавно участившиеся слухи, согласно которым, на фоне сложностей австрийской команды он может покинуть её. Опасения по этому поводу ранее высказывал советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

«Ничего не знаю об этих слухах. Я просто продолжаю работать, пытаясь улучшить машину. Естественно, уикенд в Бахрейне не сложился для нас отличным образом. Думаю, мы все были изрядно разочарованы. Но мы продолжаем пытаться улучшить болид, разрабатываем новые идеи, чтобы опробовать их. Конкуренция сейчас жёсткая, но именно так я и провожу свои недели — пытаюсь улучшить ситуацию. Многие говорят об этом, кроме меня. Я просто хочу сосредоточиться на машине и продолжать работать», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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