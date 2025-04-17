Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен: у нас достаточно опыта, чтобы сосредоточиться на решении текущих проблем

Макс Ферстаппен: у нас достаточно опыта, чтобы сосредоточиться на решении текущих проблем
Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен оптимистично настроен на продолжение сезона, отметив, что их коллектив в силах изменить ситуацию к лучшему после провального выступления на Гран-при Бахрейна, где Ферстаппен финишировал шестым.

«Я думаю, мы накопили достаточно опыта, чтобы сосредоточиться на решении текущих проблем, но не в ущерб подготовке к 2026 году. Мы продолжаем тестировать машину. Я говорю не только о новинках, но и о работе с настройками. Команда постоянно ищет способы сделать машину лучше, и мы продолжим эту работу в предстоящие выходные», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Материалы по теме
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android