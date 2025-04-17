Алонсо назвал выгодополучателя от слухов про уход Ферстаппена из «Ред Булл»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал слухи о возможном уходе нидерландского гонщика Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Считаю, что эти слухи очень полезны для «Астон Мартин», — приводит слова Алонсо издание RaceFans.

Напомним, слухи об уходе нидерландца из «Ред Булл» участились после Гран-при Бахрейна, где Макс показал шестой результат. Советник австрийской команды по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что если гоночный коллектив продолжит выступать так же плохо, Ферстаппен может воспользоваться правом на досрочный разрыв контракта.

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