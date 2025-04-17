Карлос Сайнс призвал «Уильямс» разобраться с проблемами, которые сдерживают команду

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о проблемах, которые преследуют их команду уже длительный период времени.

«Алекс (Александер Албон, второй пилот команды «Уильямс». — Прим. «Чемпионата») тоже чувствует эту проблему с машиной, она очевидна для нас обоих, но он уже к ней привык и говорит, что она давняя и носит врождённый характер. Для меня проблема новая, и я пытаюсь изменить стиль пилотирования и подход к настройками, чтобы как-то её обойти.

Однако для команды важно добиться улучшений в этой области, потому что, возможно, именно эта проблема сдерживала нас на протяжении нескольких последних лет. Мы должны с ней разобраться, попытаться продвинуться вперёд в деле модернизации машины и постараться использовать этот опыт при переходе на новый технический регламент», — приводит слова Сайнса Racingnews365.