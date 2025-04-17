Алонсо ответил, видит ли в Ферстаппене угрозу своему месту в «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу потенциального перехода в команду гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Вижу ли я в Ферстаппене угрозы своему месту в «Астон Мартин»? Я так не думаю, ведь у меня есть контракт на следующий год. В прошлом году, когда я продлевал соглашение, то сказал, что останусь за рулём до тех пор, пока буду чувствовать себя быстрым и конкурентоспособным, а команда будет нуждаться во мне. Но мой договор намного длиннее, чем моя гоночная карьера. Я останусь в этой команде на долгие-долгие годы в другой роли. Если мы сможем выиграть чемпионат мира, даже когда я не буду за рулём, то всё равно буду очень гордиться этим проектом», — приводит слова Алонсо издание RaceFans.

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