Макс Ферстаппен прояснил своё эмоциональное состояние в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу обстановки в австрийской команде. Ранее некоторые инсайдеры утверждали, что в гоночном коллективе наблюдается напряжённая атмосфера.

«На самом деле я счастлив в «Ред Булл», но, конечно, не очень доволен нашей машиной. Однако это касается каждого: мы все хотим быть лучше. В этом нет никакого секрета. Мы пытаемся улучшить ситуацию. В последние недели мы провели действительно продуктивные беседы относительно машины. У каждого из нас правильный настрой. Мы просто пытаемся добиться прогресса», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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