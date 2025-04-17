Макс Ферстаппен подобрал телефон Алекса Албона и наделал там селфи

Действующий чемпион Формулы-1, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поднял лежащий на диване пресс-конференций телефон, принадлежащий гонщику «Уильямса» Алексу Албону, и наделал совместных селфи-фото с другими присутствующими там пилотами.

Макс Ферстаппен Фото: Из личного архива Алекса Албона

После возвращения своего телефона Алекс Албон опубликовал пост в социальных сетях, где сообщил об «ограблении».

«911, я хотел бы сообщить об ограблении!» — написал Албон под опубликованным постом.

Напомним, что 20 апреля состоится Гран-при Саудовской Аравии. На данный момент лидером чемпионата является пилот «Макларена» Ландо Норрис, имеющий в активе 77 очков.