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Макс Ферстаппен подобрал телефон Алекса Албона и наделал там селфи

Макс Ферстаппен подобрал телефон Алекса Албона и наделал там селфи
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Действующий чемпион Формулы-1, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поднял лежащий на диване пресс-конференций телефон, принадлежащий гонщику «Уильямса» Алексу Албону, и наделал совместных селфи-фото с другими присутствующими там пилотами.

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Фото: Из личного архива Алекса Албона

После возвращения своего телефона Алекс Албон опубликовал пост в социальных сетях, где сообщил об «ограблении».

«911, я хотел бы сообщить об ограблении!» — написал Албон под опубликованным постом.

Напомним, что 20 апреля состоится Гран-при Саудовской Аравии. На данный момент лидером чемпионата является пилот «Макларена» Ландо Норрис, имеющий в активе 77 очков.

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