Леклер оценил шансы «Феррари» в Саудовской Аравии после опробованных новинок в Бахрейне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказал мнение, что новинки, которые команда подготовила к недавнему Гран-при Бахрейна, помогут ей выступить лучше на этапе в Саудовской Аравии.

«Конечно, нам ещё предстоит это подтвердить, но я думаю, что результаты этих новинок в Бахрейне оказались именно такими, какими мы ожидали. Так что, как мне кажется, мы добьёмся некоторого прогресса на такой трассе, как эта. Я искренне считаю, что подиум был возможен в Бахрейне без машины безопасности, но так иногда бывает. Думаю, мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Леклера Racer.

Гран-при Саудовской Аравии состоится с 18 по 20 апреля.

Ранее семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон назвал боксёра и игрока НБА, на которых равнялся в детстве.

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