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Ферстаппен ответил, почему его менеджер жёстко пообщался с Марко после финиша в Бахрейне

Ферстаппен ответил, почему его менеджер жёстко пообщался с Марко после финиша в Бахрейне
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что словесная перепалка, случившаяся сразу после гонки Гран-при Бахрейна в боксах команды между его менеджером Раймондом Вермюленом и советником Хельмутом Марко, стала следствием разочарования из-за выступления. Напомним, Макс на Гран-при Бахрейна показал шестой результат.

«Они просто обсуждали различные моменты, что, как мне кажется, вполне допустимо. Каждый всегда будет видеть ситуацию по-своему. Мы все были разочарованы результатом и, конечно же, тем, что в гонке всё пошло не так. Думаю, именно тогда мой менеджер Раймонд и Хельмут поговорили об этом. Кристиан [Хорнер] тоже присоединился к ним», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

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