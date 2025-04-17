Ферстаппен ответил, почему его менеджер жёстко пообщался с Марко после финиша в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что словесная перепалка, случившаяся сразу после гонки Гран-при Бахрейна в боксах команды между его менеджером Раймондом Вермюленом и советником Хельмутом Марко, стала следствием разочарования из-за выступления. Напомним, Макс на Гран-при Бахрейна показал шестой результат.

«Они просто обсуждали различные моменты, что, как мне кажется, вполне допустимо. Каждый всегда будет видеть ситуацию по-своему. Мы все были разочарованы результатом и, конечно же, тем, что в гонке всё пошло не так. Думаю, именно тогда мой менеджер Раймонд и Хельмут поговорили об этом. Кристиан [Хорнер] тоже присоединился к ним», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Материалы по теме Менеджер Ферстаппена жёстко пообщался с Марко после финиша — Кравиц

Макс Ферстаппен пошутил про Супербоул: