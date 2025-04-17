Ландо Норрис рассказал о своём психологическом состоянии после Гран-при Бахрейна

Лидер текущего сезона 2025 года в Формуле-1, пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу своего психологического состояния после Гран-при Бахрейна, где он финишировал третьим по итогам гонки.

«Я нуждался в паре выходных, чтобы перезагрузиться после той гонки. Не отказался бы от ещё парочки выходных, но я выжал максимум из того, что мне было предоставлено. И, несмотря на всё, как бы я ни старался, я не смог забыть о той неудаче, которая меня настигла в Бахрейне. Много думал о трудных моментах, с которыми там столкнулся.

Я пытаюсь настроить себя на позитив и вспомнить, что лидирую в чемпионате, но знаю, что мог бы выступить лучше. Мне хочется реализовать свой потенциал, но я этого ещё не сделал, поэтому не могу быть собой доволен. Да, знаю, что часто бываю слишком строг к себе, и это происходит в 95% случаев. Но это и хорошо, потому что именно этот фактор делает меня тем, кем я являюсь сейчас», — приводит слова Норриса Racing News 365.